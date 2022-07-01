農委會主委陳吉仲率團南下說明輔導石斑魚產業措施，參與座談漁民踴躍。(劉秀芬攝)

大陸暫停台灣石斑魚輸入，影響養殖漁民權益甚鉅，行政院農業委員會主任委員陳吉仲1日率團隊南下，與台南市石斑養殖漁民座談；市長黃偉哲到場致謝表達配合之意，也全力爭取中央支持，期能保障漁民權益；立法委員郭國文及地方民代、各相關通路業者、漁民及漁業團體代表均到場向中央提出建言。

陳吉仲表示，將穩定石斑魚價格、擴大未來內、外銷售市場，找尋新通路，不受大陸影響，保障農漁民權益，陳主委也承諾將配合台南市府團隊逐步解決各問題，共同發展產業。

黃偉哲表示，南市府將配合農委會輔導因應措施，爭取中央補助台南石斑魚養殖漁民，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等措施，穩定石斑魚產銷平衡。

簡報中農委會表示，今年1至5月間，台灣已出口至大陸及香港達3059公噸，暫停出口後，推估受影響3600公噸。農委會推出兩大措施，包括延後上市加工動儲，目標1700公噸；強化國內外行銷，補助海運、空運費，外銷目標300公噸，內銷目標1600公噸。

其中延養部分提供貸款補貼，至少延養3個月；輔導漁業經營貸款，石斑魚養殖最高3000萬元、箱網養殖最高1800萬元。另透過企業認購、地方促銷、連鎖超市、便利商店及電商、餐飲婚宴桌菜等通路多元方式行銷石斑魚。

台南市農業局長李建裕表示，已積極向中央爭取魚塭延養補貼費、漁會收購魚貨補貼費、魚貨加工凍儲費、魚貨行銷活動費等4項經費補助，期使石斑魚能分批完售，確實減少漁民的損失。