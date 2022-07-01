空軍某聯隊一名郭姓士兵，見女同袍小美心情不佳，於是邀約她前往古坑喝咖啡用餐後，又前往台南關子嶺散心，但小美因身體不適，男方建議住進旅館休息，女方進房後立刻睡著，郭員竟直接爬上床，撫摸小美胸部及下體，女方事後向部隊申訴，郭男坦承罪刑付出20萬和解，法官判郭員6月，緩刑2年。

根據判決書，空軍某聯隊一名郭郭姓士兵，因見到女同袍小美心情不佳，於110年8月某日，邀約小美餐聚，開車載著她前往雲林古坑某咖啡餐廳用餐，餐畢，郭員提議前往關仔嶺散心，但小美身體不適在車內睡著。

兩人於凌晨住進關子嶺某家旅館，小美一進房後就躺在床上昏睡，這時郭員竟然色獸性大發，出手揉捏小美胸部，但小美立刻驚醒，卻迫於情勢不敢出聲，繼續佯裝熟睡，並翻動身軀試圖阻止。

但郭員仍隔著小美外褲撫摸其下體，小美只好轉身背對，但郭員仍不放棄，從背後側身緊貼，小美最後只好出手將郭男推開，最後放棄進一步非禮，小美事後向單位申訴後報警。

法官調查時，郭員承認犯行，並與小美以20萬元和解。台南地院審酌，郭男因年輕氣盛血氣方剛，竟未思克制性慾衝動，乘女方身體不適，擅自猥褻女方；惟念及犯後坦承犯行，並與女方達成調解的犯罪後態度，認他現役軍人犯乘機猥褻罪處6月，緩刑2年