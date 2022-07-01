中國指數研究院（簡稱中指院）1日發表百城房價報告指出，2022年上半年百城新房、二手房價格呈現橫行走勢，預計大陸房市調控將保持寬鬆，下半年房價有望持穩回升。

香港信報報導，報告指出，6月，百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣（下同）16,205元，月增0.04％，年增0.88％。二手住宅平均價格為每平方公尺16,026元，月減0.02％，年增0.87％。

2022年上半年，一線城市新建及二手住宅價格累計分別升0.21％、0.84％。二線城市新建及二手住宅價格累計分別升0.33％、0.14％。三四線代表城市新建及二手住宅價格累計變化均由漲轉跌，跌幅分別為0.23％、0.05％。

報告預計，各地方政府將進一步貫徹落實因城施策，房市政策可能更加豐富，部分熱點城市可能繼續定向優化限購。隨著疫情防控形勢逐漸走俏，以及寬鬆政策持續發酵，2022年下半年居民購房信心可能逐漸恢復，大陸房價有望持穩回升。