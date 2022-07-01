納智捷（Luxgen）汽車衝刺民俗月前銷售業績，宣布7月推出「享FUN價」優惠方案，全車系購車限時提供最高5萬元購車金優惠。
納智捷最新發表的URX WILDFUN車款，也適用7月這波優惠方案，七人座車型享3萬元購車金、五人座車型WILDFUN享4萬元購車金，加上URX WILDFUN提供最高3萬元的早鳥優惠，7月購買URX WILDFUN最高可享7萬元的折價優惠，全力做多7月業績。
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納智捷（Luxgen）汽車衝刺民俗月前銷售業績，宣布7月推出「享FUN價」優惠方案，全車系購車限時提供最高5萬元購車金優惠。
納智捷最新發表的URX WILDFUN車款，也適用7月這波優惠方案，七人座車型享3萬元購車金、五人座車型WILDFUN享4萬元購車金，加上URX WILDFUN提供最高3萬元的早鳥優惠，7月購買URX WILDFUN最高可享7萬元的折價優惠，全力做多7月業績。
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