國內大戶用電電費今調漲，國民黨批評，蔡政府2025非核家園是錯誤的能源政策，讓人民不僅得付出更高電價，還要面臨不穩定供電與糟糕空氣品質；日、韓、荷等世界各國近日紛紛重啟核電，蔡政府不懂超前部署，至少也要懂抄襲部署。

國民黨提醒，淨零排放是國際趨勢，國際能源署預估若全球2050年要達到淨零排放目標，核能發電須成長2倍；籲蔡政府深切檢討能源政策，不要讓全民為錯誤能源政策付出慘痛代價；即便漲電價，仍須穩定供電，並降低對火力發電依賴。

國民黨質疑，目前我國火力發電占比83.4％，且高度依賴進口能源，容易產生國家安全問題；近日備載容量率僅剩「3.37％」，供電吃緊明顯拉警報；民進黨2025非核家園與綠電20％目標確定跳票，蔡英文總統竟仍大內宣台灣不缺電？

國民黨說，經濟部長王美花稱漲電費是要讓台電財務穩定、以期能支撐電網韌性、確保供電穩定與推動新的電力設施；但這次漲電價，除預告未來高電價時代來臨，並沒有解決台灣能源問題，更無法全面彌補台電中油今年超過千億元虧損。

國民黨表示，世界各國面對能源危機，都會積極開發合適、可使用能源，並非坐以待斃，民進黨都執政6年了，不檢討自身問題，反倒是不停怪罪馬政府。