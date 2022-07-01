澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）透露，北京時間7月1日，中寮鐵路永珍南站換裝場正式建成投用，首批跨境貨櫃貨物在此完成標準軌與米軌間換裝後，駛向泰國林查班港。這標誌著中寮泰鐵路實現互聯互通，陸海聯運國際物流通道更加便捷暢通。

國鐵集團國際部負責人介紹，中寮鐵路開通營運以來，客貨運輸呈現量質齊升態勢，截至6月30日，累計發送旅客400萬人次，其中寮國段發送52萬人次；累計發送貨物494萬噸，其中跨境貨物82萬噸。

該負責人說明，中寮鐵路採用國際標準軌，軌距為1435毫米，泰國鐵路採用米軌，軌距為1000毫米，兩種鐵路貨物運輸的互聯互通需要進行換裝作業，即將貨物從一種軌距的車輛卸下裝到另一軌距的車輛上。此次建成投用的永珍南站換裝場北向連接中寮鐵路永珍南站貨場，南向連接既有寮國米軌鐵路塔納棱站，由寮中鐵路有限公司投資建設，站內設置標準軌換裝線1條、米軌換裝線2條，在此可進行標準軌與米軌鐵路間貨物換裝作業，該場可一次同時換裝25輛泰國米軌鐵路貨車，年換裝作業能力約80萬噸。

該負責人指出，永珍南站換裝場建成後，中寮泰鐵路實現互聯互通，中寮鐵路跨境貨物列車，向北可通達中國成都城廂、重慶團結村、西安新築等各物流集散中心，並與中歐班列相銜接，向南可經寮泰間米軌鐵路通達泰國首都曼谷和林查班港，陸海聯運國際物流通道將更加便捷暢通。

該負責人強調，永珍南站換裝場的建成投用，將進一步增強中寮鐵路輻射帶動作用，提升中國與東協國家間的國際聯運效率，降低跨境物流成本，從中國昆明到泰國林查班港間的運輸時間比汽車換裝倒運縮短1天左右，運輸成本減少20％以上，預計每年可吸引泰國30萬噸以上的農副產品、橡膠等跨境貨物通過中寮鐵路運往中國，將為中寮經濟走廊、中國—東協命運共同體建設提供可靠運力支撐。