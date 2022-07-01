繼竹筴魚、白帶魚外包裝遭檢出新冠病毒後，今再傳出銷至澳門的芒果遭檢出新冠病毒。食藥署表示，針對白帶魚及竹莢魚案件，食藥署已派員執行檢驗，國內34支檢體都未陰性。至於芒果，若指揮中心評估有檢驗需要，食藥署也會配合檢驗。

食藥署副審查員郭旭棋今表示，食藥署是針對國內流通的食品做管理，2020年11月6日起，就依據疫情指揮中心指示，在邊境採樣檢驗進口冷凍食品的內外包裝，至今超過1200多個樣本皆為陰性。

郭旭棋表示，近期中國針對白帶魚及竹莢魚案件，經指揮官陳時中指示，食藥署已派員赴宜蘭縣東和食品公司與基隆市北都食品公司，採樣8件水產品內外包裝共34支塗抹拭子檢體，經食藥署國家實驗室檢驗，結果皆為新冠肺炎病毒核酸陰性。

針對芒果部分，郭旭棋表示，需要中國或是澳門提供更明確的資料及科學證據。若指揮中心評估有需要，食藥署也會指示檢驗芒果。