台灣太陽能電力系統工程總承包（EPC）龍頭廠開陽投控(6839)旗下轉投資公司開元佳能，今（1）日宣布與全球儲能巨擘Fluence Energy正式簽約結盟，雙方將結合開元佳能3大股東優勢，攜手開發更多大型儲能專案，展開多面向合作布局，搶攻儲能市場商機。

開元佳能2020年由開元投控、南方集團旗下鴻元工程、利佳興業合資設立，3大股東各擁優勢，成為公司發展利基。開陽投控暨開元佳能董事長蔡宗融表示，與Fluence Energy的合作始於日昇電花蓮安南光案場，系統規模達100百萬瓦（MW）。

基於技術對接、合作默契、加速作業順利等諸多因素考量，雙方從最初的意向合作迅速進展為實質合作。蔡宗融指出，此案場將由鴻元工程負責土地和饋線、利佳興業負責儲能系統，開陽投控負責EPC工程，目標在明年中完成建置。

蔡宗融表示，開陽投控以太陽光電為基礎積極發展儲能系統，台南1MW示範案場已完成併網，目前規畫中的儲能案量也有數百MW。此次案場將採用Fluence最新的第六代Cube系列儲能設備，也是Fluence在亞太區的前三大單一案場。

蔡宗融指出，未來將借重Fluence Energy在全球豐富的儲能建置經驗，提升大型儲能系統的技術整合能力，包括規畫設計、安裝施工、現地測試、系統維運，紮實建構本土畫技術團隊，進而開發更多中大型儲能專案。

開陽投控去年10月25日登錄興櫃交易，蔡宗融表示，公司目前接案穩定成長，今年EPC工程完工量可望突破100MW、改寫創歷史新高。為充實營運資金、擴大太陽光電和儲能系統EPC能量，公司規畫於8月辦理現金增資。