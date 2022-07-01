電信業今年若無意外，將重新回到電信三雄搏鬥格局，三雄對於搶才、留才也是動作頻頻，以期待未來在5G大戰，甚至從中所延伸的各項新興應用中，有強大人才資源做後盾，且隨著電信業回歸三雄，資費訂價權也將更有利於三雄，今在台股重挫逾400點之際，電信三雄股價挺住，中華電(2412)、遠傳(4904)漲逾2%，台灣大(3045)也漲近1%。

因為5G應用與新興業務持續成長並快速發展，在台灣即將重回電信三雄版圖之際，三雄搶才、留才動作頻頻，以利在未來5G所延伸的龐大商機下，有強大的人才資源做為後盾。

台灣大今年度考量通膨上升及現行台灣面臨的人才荒，已進行起薪調整，增幅超過7%，同時為維持薪資競爭力及留才，也持續依據績效調整在職同仁薪資，本年度平均調幅高過去年，一般同仁全年薪酬約可達18個月以上，績效優異同仁可獲得更高的獎酬。台灣大也強調，考量居家工作使員工工作執行方式更彈性與多元，員工每月可申請10天居家上班，並於今年起提高員工生育及育兒補助相關措施。

中華電日前也宣布將「2022年基層從業人員招募」延長報名時間至7月5日，且同樣也是體恤萬物皆漲，中華電同步進行調增新進起薪水準，以中華電業務類人員的月薪為例，起薪為39,195元起，工務類員工起薪為41,220元起，換算調薪幅度約5.5％。

遠傳持續深化5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，持續招募大人物等5G新經濟領域的人才。遠傳每年固定參考市場薪資水準編列調薪預算，確保同仁的薪資水準具備市場競爭力，亦非常重視新世代的員工，起薪上也做了多次調升。