近期大陸國家發改委、財政部等單位聯合印發《涉企違規收費專項整治行動方案》通知，將在全大陸集中展開涉企違規收費專項整治行動。6月30日大陸國新辦的國務院政策例行吹風會上，大陸國家發展改革委副秘書長楊蔭凱説，此次專項整治行動，目的是通過重拳出擊嚴厲打擊各類涉企「三亂」與不落實國家降費減負政策等行為，要讓保障助企紓困各項政策不折不扣落到實處，確實降低企業生產經營成本。

根據新華社報導，這次專項整治行動將重點聚焦社會反映較強烈、問題較突出的領域，具體包括交通物流、水電氣暖、地方財經、金融、行業協會商會和仲介機構等5個領域。

楊蔭凱說，在專項整治行動中，將堅持對違法違規收費行為「零容忍」確實減輕各類市場主體的不合理負擔。

據了解，具體的重點整治方向則包含落實降費減負政策不到位、借疫情防控違規設立收費項目、不按要求執行國家和地方已發布的惠企收費政策、收取明令取消的費用、強制捆綁銷售與亂檢查、亂罰款等問題。

出席的交通運輸部財務審計司司長盧尚艇也說，展開交通物流領域的涉企違規收費專項整治，是穩住經濟大盤、暢通産業鏈供應鏈的保障，也是促進交通運輸平穩健康發展的有效措施。