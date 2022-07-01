法商施耐德電機宣布，台灣區總經理由樓宇事業部總經理郭念慈接任，未來將帶領台灣團隊，協助企業布局數位轉型，賦能能源發展管理和創新。

法商施耐德電機表示，郭念慈7月1日接任台灣區總經理，將帶領台灣團隊，持續運用施耐德電機卓越創新的開放式架構EcoStruxure能源管理技術，協助更多企業加速數位轉型腳步，持續深耕施耐德電機在台灣的業務發展。

施耐德指出，郭念慈取得美國伊利諾大學電腦科學與工程學士，具有逾20年IT產業經驗。加入施耐德電機之前，她曾任職Apple、微軟及台達電等公司，累積深厚的領導經驗與市場歷練。郭念慈在商業戰略、業務布局，甚至是行銷策略等領域皆多元涉獵，並以積極主動且深具活力的人格特質，展現出色的領導者風範，凝聚團隊成員逐步邁向目標。

施耐德指出，郭念慈擔任施耐德電機樓宇事業部總經理3.5年，在電力產品、家庭配電以及數位能源領域的策略推動上，擁有極其豐富的經驗。在施耐德電機，她不斷強化經銷商網路，促進通路發展並維持穩固的合作夥伴關係，以鞏固施耐德電機在台灣和全球的領導地位，不僅成功協助許多不同產業的客戶布局數位轉型，也持續為施耐德電機締造業務佳績，建立嶄新里程碑。

郭念慈表示，「施耐德電機的宗旨是讓所有人都能善用能源與資源，並為所有人提供進步與永續發展的橋樑。我非常榮幸、也萬分期待帶領團隊，成為客戶實現永續發展及效率的數位合作夥伴。台灣一直以來都是施耐德電機高度重視的市場，在政府諸如5+2產業創新計畫與能源轉型等目標的積極推動之下，台灣的轉型動能已越趨強勁。展望未來，我的目標是幫助客戶成為世界級的永續發展領導者，借助數位轉型，賦能各行各業的能源發展管理和創新，並視其為關鍵發展策略。奠基於施耐德電機全球豐厚的技術能量與實戰經驗，以及工業物聯網IoT開放式架構EcoStruxure的相關解決方案，我相信我們一定能為合作夥伴與客戶，帶來充沛的成長動力，全面驅動數位轉型。」