李亮瑾2019年和張峰奇結婚後，去年生下一子「阿卡將」，日前又證實懷上2胎，開心表示根本是老天爺送的禮物，不過40歲懷上身孕讓她身體難免吃不消，李亮瑾曾說雖然很累，但看到兒子的笑容就值得了，不忘稱讚老公張峰奇孕期表現很好，近日他們全家外出逛夜市，中間一度摘下口罩用餐，卻沒有人認出，讓粉絲驚呼「怎麼可能」。

近日天氣越來越熱，李亮瑾日前在社群平台發文：「太熱了…跑來夜市吃點涼品…兒子實在不愛坐推車，只能辛苦爸爸一路抱到底了」，她打卡標記地點在寧夏夜市，文末還附上驚呼的圖案，似乎是讚嘆丈夫的好臂力；照片中李亮瑾和張峰奇脫下口罩自拍，兩人臉上都洋溢著幸福的笑容，從背後招牌看來推測是一起去吃冰，身後人潮滿滿，看起來生意相當不錯。

照片中李亮瑾穿著深藍色吊帶褲和粉色上衣，穿著平底鞋上街，模樣看起來相當親民，而她的肚子從側面看似乎又大了一些，推算日期應該很快就能看到二寶出生。一旁的張峰奇負責抱兒子阿卡將，一家三口背影照畫面溫馨。

李亮瑾發文一家三口去寧夏夜市逛街。（圖／李亮瑾facebook）

有網友提問是是哪間店這麼幸運可以看見男女神本人？李亮瑾用表情符號笑回：「沒人注意我們耶」，李亮瑾也提到和兒子的相處，表示兒子喜歡給她抱，但目前大著肚子，真的沒辦法抱小孩，有網友給意見「太寵了～會累死大人」，李亮瑾高情商回覆：「哈哈，目前就一個，為何不寵」。