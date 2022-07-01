單日死亡增121人！本土+35699 中重症添221例、台中確診數「全台最多」

新冠肺炎疫情趨緩，今日本土個案新增3萬5699例中，較前一天減少8.1％，另增101例境外移入個案。與此同時，國內今也新增221例中重症個案，其中中症114例、重症107例，重症個案中121人死亡，包含1名患有慢性神經系統疾病的少女。

今日本土個案以台中新增5155例居多，其次依序為新北5070例、高雄4453例、桃園3399例、台南3104例、台北2823例、彰化2420例等。

國內今也新增221例中重症個案，其中中症114例、重症107例，重症個案中121人死亡。死亡個案中，最年輕為18歲少女，患有慢性神經系統疾病、長期臥床，未接種疫苗。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

少女6月13日因發燒到急診就醫，6月14日住院，出現肺炎併發呼吸衰竭，不幸於6月28日過世。截至目前，國內13～18歲青少年累計9例重症，為肺炎6例、心肌炎1例、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）1例、共病1例（車禍外傷），重症個案中，4人死亡，分別是肺炎3例（均有慢性病史）及心肌炎1例。

根據指揮中心統計，今年截至6月底，國內共累計373萬8008例本土個案，其中373萬2004例輕症及無症狀（99.58％）、9095例中症（0.24％）、6911例子重症（0.18％）。重症個案中，5919人死亡，致死率為0.16％，其中90歲以上致死率最高，達6.75％，其次依序為80歲以上2.62％、70歲以上0.76％。

中重症與死亡比例。（圖／指揮中心提供）