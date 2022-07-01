【全程字幕】又要伸手？NCC將納管臉書、YT 趙少康轟民進黨「惡霸」：處心積慮

通傳會(NCC)日前公告《數位中介服務法》草案，一口氣規管5大類平台，包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台，引發外界議論。資深媒體人趙少康昨(6月30日)對此表示，民進黨在野的時候去罵國民黨不自由、不民主，等到他執政之後，比國民黨更不自由，更要管制言論自由，「看看他把中天都停掉，就知道他管制媒體、言論的心態有多麼強烈、多麼惡霸」。

針對網路違法內容，該草案要求業者必須建立通知及回應機制，政府單位若認為有違法，可向法院聲請資訊限制令，移除或限制該違法內容接取，或暫時加註警示處分。

趙少康昨表示，我也很驚訝啦，網路的特色就很自由嘛，當然有一些負面的作用，例如有人躲在網路後面罵人、亂講話等等，但是如果把這個都去掉，就不是網路了，網路的特色也就在這裡，有趣點也在這裡，我覺得要很小心很謹慎。

趙少康認為，民進黨做是讓人不放心，在野的時候去罵國民黨不自由、不民主，等到他執政之後，比國民黨更不自由，更要管制言論自由，「看看他把中天都停掉，就知道他管制媒體、言論的心態有多麼強烈、多麼惡霸，所以很不放心網路也交給他管」。