台灣本土疫情趨緩，百貨零售通路業績可望回溫，今天資金轉向寶雅(5904)、超商雙雄統一超(2912)及全家便利商店(5903)、遠百(2903)，4家公司股價也聯袂逆勢走高。

近兩年百貨零售通路飽受台灣本土疫情衝擊，不過寶雅、超商雙雄及遠百快速應變，朝電商線上數位佈局，且隨著本土疫情逐漸趨緩，營運可望同步增溫。

寶雅今年第1季稅後盈餘為5.04億元，年減16.73%，每股盈餘為5.01元，累計前5月合併營收為75.76億元，年增1.24%；寶雅表示，下半年是穩健偏樂觀的情況，公司將持續展店，並持續加速數位化，包括繼續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預期將為公司帶來正面助益。

截至6月21日止，寶雅全台家數約294家、寶家家數約37家。

遠百前5月合併營收為138.65億元，年減6.16%，遠百董事長徐旭東表示，遠百將持續精進數位零售，以數位科技、持續展店、網路購物、強化體驗、創新管理及永續經營為六大營運重點，推動遠百繼續成長。

統一超5月合併營業收入237.73億元，月增1.86%，年增7.65%，創下單月歷史新高及歷年同月新高；累計前5月合併營收為1148.47億元，年增6.02%。

統一超表示，迎接夏日旺季，整合鮮食、冰品、飲料、零食等類別推出各式新品，於端午連假前展開「盡情Fun粽」優惠活動，OPEN POINT APP掌握龐大的中獎發票商機首創「中獎發票智能兌獎」服務，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，成為生活型服務平台，藉由積極串聯線上線下，以及多樣化行銷活動活絡商機，營運樂觀成長可期。

全家5月合併營收為74.2億元，月增2.09%，年增3.71%，為109年8月以來新高，亦是單月歷史第3高，累計今年前5月合併營收為356.82億元，年增1.86%。

全家表示，居隔商機掌握仍將是營運重點，將以多元商品組合、虛實融合的購物管道加以對應，且首度參戰電商大促「618購物節」，積極搶攻網購需求，加上因應入夏高溫，各式冰品、啤酒、輕食亦將陸續推出話題新品和活動，可望為營運挹注動能。