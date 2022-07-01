年底縣市首長大選將投票，民進黨要派出誰來挑戰，民調超強的新北市市長侯友宜，引發關注。港媒評論指出，綠營人對侯多是「能閃則閃」，雖深耕地方的立委除了英系的羅致政，還包括蘇系的吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧等人，但蘇系會願意讓，恐怕是擔心自家人成「砲灰」；羅既然成「犧牲打」，綠營也就不怕羅的舊事被再次重提。

香港媒體《中評社》今日（1）評論表示，民進黨台北市長人選呼之欲出，反觀新北市至今未明朗。綠營深耕新北市的立委包括羅致政、吳秉叡、蘇巧慧、余天、林淑芬等，人選相當多，但近期傳出英系、蘇系有共識要合推羅參選。

評論分析，蘇系在新北市人才眾多，會願意讓給英系的原因很簡單，就是新北市這一局要贏機會很低，否則早就一堆人搶著選了。2018年蘇貞昌對上侯友宜對戰，侯拿下116萬5130票、蘇獲得87萬3692票，侯大贏蘇近30萬票，連蘇本人出征都如此，更遑論子弟兵們；正因這次民進黨要贏侯可能性不高，故綠營並未像過去一樣搶破頭，反而有點「互相禮讓」的感覺。

評論指出，羅致政擁有高學歷與顏值，早在2018年就被視為新北市長熱門人選，當時在民進黨內形象非常好，不料2017年7月爆發「摩鐵事件」重創形象，這次若羅參選新北市長，此事一定會被對手拿來再次炒作。既然已知提名羅會有此狀況，為何綠營不提其他人？答案恐怕是，其他人深怕自己一旦對上侯友宜，都會變成犧牲打。