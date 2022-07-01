蓮港景觀橋旁一間連鎖咖啡廳業者飼養紅鶴，被擔憂「棄養」，動植物防疫所派員查看。（動植物防疫所提供）

有網友PO文，位在花蓮港景觀橋旁一間連鎖咖啡廳，近日大門深鎖但店外飼養數隻紅鶴，卻乏人照料。（翻攝畫面）

有網友PO文，位在花蓮港景觀橋旁一間連鎖咖啡廳，近日大門深鎖但店外飼養數隻紅鶴，卻乏人照料。「店家都倒了，就剩他們被關在裡面」，引起外界關注，縣府獲報已經前往勘查，初步檢視園區內有飼料、環境也可，紅鶴活動力尚佳，業者則澄清都有定期照顧，絕非棄養，這個月中旬就會將紅鶴遷到新址繼續照料。

花蓮縣政府動植物防疫所所長周黃得榮表示，臉書PO一出，就有民眾打電話到1999關切紅鶴生存環境，動防所上月24日已派員察看，園區內共5隻紅鶴養在圍欄內，飼養區內備有飼料及水池，紅鶴健康活力狀況皆可。飼主表示，因咖啡店停業，園區不對外開放，仍定時餵食。

對於這段約7秒影片，周黃得榮表示，因影片無拍攝日期，難以確認拍攝時間點，會再前往視察，並行文給飼主注意並改善飼養環境。

由於網友留言熱絡討論，指飼養環境十分惡劣，縣議員魏嘉彥也接到陳情，魏說，會持續追蹤，確保紅鶴獲得妥善對待。

店家馮姓業者則是在貼文下方回應，先澄清咖啡店不是倒了，而是與港務局租約到期，將遷到崇德瑩農場，這幾天就會開幕。他還說，休業期間，每天都會定時餵食紅鶴、清理園區，這個月中旬前會將紅鶴移至新環境住所，他還與南投的動物專家研究如何在移動過程不驚嚇、傷害到紅鶴，承諾一定會將紅鶴照顧好。

過去這處紅鶴飼養處也被網友PO文，指出環境髒亂，紅鶴受傷無人照料，但店家出面否認，這次又被上網質疑，不過縣府、業者都已經出面說明。

縣府農業處則說，表紅鶴雖是二級保育類野生動物，但該園區為人工繁殖個體，不屬於保育類野生動物。不過，動保法第5條第2項規定，飼主對於管領動物應提供安全環境、乾淨、通風、排水、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境，仍會持續視察，督促業者妥善照料。