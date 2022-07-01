No Name余荃斌和作詞人郭霖合作，為BL漫畫廣播劇《彩虹燦爛之地 藍色主題-再結一次婚》，量身打造主題曲，帶來全新創作單曲〈遲來的目光〉，他在疫情間培養出影像剪輯斜槓技能，首次嘗試即完成MV製作，並以2D黑白逐格圖像，將自己化身成說故事的人，融入MV之中，他事後笑說自己找自己麻煩，因為光1個字，就要後製5張照片，幸好成果讓他頗為滿意。

這次和漫畫家Ai 欸埃、詩人郭霖跨界合作，No Name十分興奮，他大讚郭霖的文采打動人心，而首次和漫畫結合，特別還是BL漫畫，他坦言一切都出乎意料。他原本設想BL漫畫必定大灑狗血情節，上演車禍失憶等老梗，不料劇情卻彰顯平凡生活的珍貴，他有感而發：「現在大環境很不好，有漫畫家、出版社願意出書，還能和很棒的詩人碰撞出火花，在辛苦的情勢中，還是有美好的事情。」

他這次首度嘗試影像創作，在疫情間自學影音剪接軟體，無師自通磨出整首單曲MV，他玩出興趣，突發奇想：「漫畫是2D產品，我若要融入漫畫MV中，不如也降維變成2D畫面。」於是開始不眠不休的製作工程。他先以照相拍下自己唱歌的特寫，逐張轉換成2D黑白圖像，最後將黑白圖像再合成影像，他苦笑挖坑給自己跳，「光唱一個字，就要由4、5張圖像組合，而且每個字都要卡得很緊，太難了」，熬夜2天後，他終於完成人生第一個影像作品，開心辛苦終於有好成果。

No Name希望這次〈遲來的目光〉傳遞出平凡的事物才是最珍貴，藉此能在疫情期間給予人們慰藉，他在疫情期間，除了工作之外，也珍惜平日的平凡事物，「我會做瑜珈，平時也會下廚，我做的莎莎醬很厲害喔，大家都說好吃」，他還透露當兵再伙房班，一般家常菜難不倒他。