金石堂攜手地方獨立書店聯盟，即日起「金石堂禮券」可於全台13家合作書店使用，下半年會持續增加店數，為推廣閱讀、擴大圖書禮券便利性。

金石堂表示，禮券是許多學校與文化機構採購的書香貨幣，不僅使用便利，也能激發持有者的閱讀動力。禮券首波可用店家，包括獨立書店先行者的台北唐山書店，調和海洋文化與咖啡香的基隆見書店，為雲林愛書人提供文化資源的田納西書店，並東拓至宜花東的社區書店，滿足消費者需求。 金石堂透過禮券聯盟，提高各區域讀者使用的便利性，並搭起書店之間「店與店」的橋梁，將金石堂的行銷推廣資源分享給各地特色書店。金石堂會持續增加禮券聯盟書店數量，盼橫向商業軸帶發展，活絡書市經營。

金石堂禮券每張面額100元，沒有日期限制，已於元大商業銀行禮券信託。消費者可持禮券至全台金石堂門市購買圖書雜誌、文具禮品、桌遊玩具等，並透過門市購買金石堂網路書店3C家電、居家休閒、日用食品等商品。聯盟書店可消費品項則依各店規範為準。