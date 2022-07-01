凱基證券秉持「公平同理、待客如已」的普惠金融精神，攜手合作中華郵政，推出「隨身e財庫，一戶投資超快速」活動，即日起全台2,500多萬戶郵政儲戶只要成為凱基證券新客戶，並綁定郵政存簿儲金帳戶作為e財庫之出入金帳戶，立即享有綁定次日起3個月內凱基證券下單交易驚喜手續費優惠、綁定郵儲帳戶3次跨行轉帳免手續費等雙重優惠。

中華郵政成立125年以來，郵政儲戶已達2,500多萬戶，提供在地民眾迅速、安全的郵務、儲匯、壽險服務，經營理念與凱基證券不謀而合，隨著數位金融的發展，更需要地方關懷與耕耘。此外，郵局儲簿更是多數台灣人童年的第一本存摺，若從少年時期在郵局養成儲蓄習慣，相信步入成年之際即有一筆積蓄，面臨投資規劃的需求；凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，將提供郵政儲戶多樣化的投資計畫，透過台股、美股、ETF、權證等多元商品，開創下一階段的富足人生。

凱基證券攜手中華郵政提供郵儲客戶四大特色服務，包含1.開證券戶免開銀行戶，用郵儲帳戶即可約定作為e財庫之出入金帳戶；2.證券、複委託、財富管理，三合一帳戶，單一扣款超便利；3.買須預收款項股票時，直接支應免轉帳；4.郵儲綁定交割扣款，次日起3個月內享下單交易手續費優惠、3次跨行轉帳免手續費，充分落實「以客戶為中心」的核心價值。

凱基證券「隨身e財庫，一戶投資超快速」綁定郵儲帳戶手續費優惠活動，活動期間從即日起至2022年12月31日止，同時推出定期定額手續費優惠活動，至7月底新申購台、美股、ETF、基金，定期定額手續費只收一次驚喜價，幫助客戶投資更輕鬆。詳細資訊請洽詢凱基證券各分公司或致電客服專線：(02)2389-0088．0800-085-005，亦可洽詢凱基證券活動網頁 https://www.kgieworld.com.tw/news/event/06290945/index.html