證交所今日新卸任董事長交接典禮，卸任董事長許璋瑤發表感言時提到４個感謝，其中提到「證交所同仁」時，許璋瑤一度哽咽說不出話來。

許璋瑤的第一個感謝是上市公司，過去４年上市公司營運非常好，就他對總體經濟了解，上市公司的營運是歷史上最好最有競爭力的時刻，值得投資人信賴與投資。

第二個感謝是投資人，過去４年來歷經波折，台股表現與全球政經情勢表現很接近，但是投資人比起過去理性，所以許璋瑤也有信心，台股在國際重大變動時可以安然度過、股價繼續上漲。

第三個感謝是周邊單位的協助，許璋瑤說，尤其證券公會的幫助和制度上的溝通，這個過程其實並不容易，如果他個人有不周到的地方，也請大家見諒。

最後是證交所的員工，說到證交所員工，許璋瑤一度哽咽說不出話來，他很感謝員工協助與支持，讓證交所可以繼續前進。許璋瑤說，也相信新任董事長林修銘帶領下，下繼續前進更加壯大發展。