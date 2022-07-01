育英國小創校至今58年，長期無獨立警衛室，立委楊瓊瓔前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區育英國小創校至今58年，長期無獨立警衛室，家長、民眾上課時間找人、洽公不便，郵差送信要大喊，更無法做門禁管制。立委楊瓊瓔及市議員陳本添1日邀教育局副局長葉俊傑一同走訪，將協助學校向內政部營建署提案爭取人本通學廊道改善計畫，並由教育局補助警衞室經費配合通學廊道施工，提供師生與社區居民一個優質友善而且安全的通行空間。

育英國小校長王志嵩表示，學校創校至今58年，但校門口一直沒有設警衛室，而長久借(佔)用健康中心部分空間，警衛室現居位置離本校大門過遠致視線欠佳，實不利於學生安全掌控、門禁監控及出入人員車輛管控聯繫，應遷建至鄰近大門處。

依「國民小學及國民中學設施設備基準」，本校應設健康中心1間，佔地117平方公尺，唯因與警衛室共用空間，現有健康中心面積不符合前列基準，應即修正。因此，擬規劃興建專用警衛室一間，所需經費龐大非本校能負擔，為利健康中心符合前列基準並健全警衛室功能，建請教育局同意補助經費。

市議員陳本添的太太也是校友，她說，學校因校門口沒有專用警衛室，無法在校門進行人員進出管制，地方人士都覺得不安全，建警衛室雖不是大工程，卻是地方上大事。

在地太平里陳進益里長說，他是育英國小第一屆畢業生，開心表示以後校門有警衛做門禁管制，但也建議，校門臨四月路，圍牆也能做整體外觀的綠美化，並設置通學步道，學童也比較安全，讓學校與社區融合更加緊密，育英國小的圍牆也等於是太平里的門面，相信居民都會樂見這樣的改變。

葉俊傑說，育英國小緊鄰太平里四月路，車流量不小，學童與民眾行走頗有壓力，因此，教育局將協助學校向內政部營建署提案爭取人本通學廊道改善計畫，支持學校透過將校區臨四月路圍牆退縮，藉由改造工程，景觀再造，打造安全舒適的學區通學步道，教育局也會補助警衞室經費配合通學廊道施工，提供師生與社區居民一個優質友善而且安全的通行空間。

楊瓊瓔表示，感謝教育局對育英國小興建警衛室及四月路圍牆和通學步道的改善，會勘後，她會持續向內政部營建署爭取人本通學廊道改善計畫經費，讓硬體升級，教學品質也可因此躍升，提供孩子們一個安全完善的教育環境，讓孩子快樂學習安心成長，因為孩子是大家的心頭肉，也是大家的未來。