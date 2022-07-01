無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，今接受接受媒體專訪時被問到，尚未提名完成這段期間，屢遭放話、臉書攻擊時，直指「就是有一般網軍操作模式」。

林佳龍今接受《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪，被問到日前有媒體「獨家」稱「民進黨高層指林佳龍選新北都有提出條件，很難做到」，而這個條件是「當閣揆」新聞時對此電視台跟主播不以為然表示，他和民進黨中央也發聲明澄清，已經解釋還要硬凹。

他說，這是人格謀殺，讓他被問到，「你換什麼？」所以他必須澄清；「那位主播，你說有消息來源，黨中央也澄清，不肯道歉還堅持有內幕，那麼就到法庭去了，不能說我們否認就說我們是各說各話，片面之詞」。

至於被問到若內閣改組、接閣揆等問題；他說，「我說沒有說要選新北，既然沒有前提，怎麼會去換閣揆」，連個說明道歉都不要。

對於放話文化，及這段時間臉書遭攻擊；他說，不同意見他都願意傾聽，但是會發現有些是操作的，有一組人是互相拉抬，幾乎攻擊式、很情緒性，企圖激起他的支持者更情緒反應，更兩極化，這就是一般網軍操作模式。

他說，但是不知道網軍在哪，無法深究，不過會發現非常多群組會有這些攻擊性語言，不是不能批評，但要理性討基礎，民進黨2018就受傷過，網路作戰對選舉是有影響，所以還是期待，不要流入到情緒性。

他還說，不能因人廢言，民主還是要有審議、溝通甚至辯論，不是採取立場，「我比你更獨、比你更台」。