夏姓男子將吳夢夢AV影片上傳到Line群組內遭人檢舉，夏男當庭喊冤，強調類似事件其他地檢署都是不起訴處分。高雄地院認定，吳夢夢的AV影片內容雖然是男女性交，但仍具最低「原創性」，依違反《著作權法》判拘役40天，可易科罰金，可上訴。

吳夢夢案在成人影片網路平台SWAG發布「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」的色情影片，網友須付費才能線上觀看，但該影片日前大量散布轉傳到各大LINE群組，多位網友因此遭吳夢夢提告。

夏男直接把影片分享到成員有138人的LINE群組「社會資源」內，遭截圖提告。舉發人還特地附上成人影片網路平台「SWAG」內購買鑽石、付費資訊截圖，證明該影片需付費、有著作權，

法官認為，該影片雖設定以男女性交行為作為影片拍攝主題，並為敘事主要素材，然於具體進行過程中，就拍攝手法、情節設計，均足以表現作者的個性或獨特性，而具有最低程度之創意創作性要件，符合一般視聽著作應具有的原創性要件。

法官強調，我國自2002年1月1日起正式加入「世界貿易組織」，因著作權法具有國際性，我國為配合世界趨勢，長期不斷宣導著作權之保護，且電影作品及以類似攝製電影方法創作的作品，享有著作權保護，為具有通常知識經驗的一般人所通曉且無可置疑之事實，夏男說不知自己的行為「重製、公開傳輸他人之著作財產權，及散布猥褻影像」實在說不過去。高雄地院最後仍依《著作權法》判他判拘40天，可易科罰金，全案仍可上訴。

新北地檢署也曾因該片遭轉傳、將6名男網友起訴，聲請簡易判決，網友還痛批「A片演員都是在做愛，沒有著作權」、「女優為什麼可以進入這個群組，顯然是用釣魚的方式進來我們私人群組，然後拍照告我們，引誘犯罪」，最後有5男遭判拘役40天，可上訴。另有4名男子也同樣上傳吳夢夢的影片，最後因和解、撤告獲不起訴。

高雄一名胡姓男網友也挨告，但他辯稱自己被盜帳號，檢方認為無法證明LINE帳號與胡男本人有關，最後偵結不起訴。