台南市中西區去年發生1起60多歲退休家庭主婦遭以「假檢警」詐騙170多萬案件，警方溯源追蹤1年多，陸續在桃園、台南等9處地點逮獲11人，6月30日將集團顏姓首腦緝捕到案，瓦解集團，顏男只是22歲小毛頭，卻已開著賓士車代步。

60多歲的楊姓退休家庭主婦去年接到「假檢警」詐騙電話，歹徒以政府須公證為由，要求保管其名下財產，雙方約定在住家附近「面交」，她當場交付70萬元，對方食髓知味，再次施詐術，楊女2度受騙面交，將存摺提款卡密碼全交給車手。詐騙集團隨即返回桃園將錢提領100萬元。

楊女發現受騙，錢財已不翼而飛，只能報案，警方發現是有組織的集團性犯罪，報請檢察官指揮，重複比對ATM影像查緝車手，並向上溯源追緝集團主謀，經過1年半的掃蕩，陸續將主嫌顏男、李姓等4名車手頭與6名車手逮捕到案，順利瓦解詐騙集團。

警方發現顏男年僅22歲，與女友在外租屋同居，兼營網拍工作，靠著動歪腦筋詐騙善良百姓錢財，住的是租金2萬多元的豪宅，開著賓士車，生活過得相當優裕。全案依照詐欺罪嫌將11人移送台南地檢署偵辦。

警方提醒，詐騙集團慣用「假檢警」手法仍有不少人受害，聽到「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙！檢警絕不可能以電話做筆錄及傳真公文，更遑論監管帳戶或保管金錢。