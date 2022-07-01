《少年吔，安啦！30週年致敬合輯》由七組音樂人創作。（牽猴子提供）

《少年吔，安啦！30週年致敬合輯》收錄7首單曲，分別來自台語嘻哈先驅臭屁嬰仔、歌詞兇猛的勁爆嘻哈二人組Asiaboy 禁藥王 ＆ Lizi 栗子加上W. Lin韋恩林、史上最年輕金音入圍者潮州土狗feat. 五木、幫派嘻哈代表Gambler、潤少＆OAC、新生代女饒舌歌手夏沐、和抱有職業玩家態度的高級玩家，並將於17日在PIPE LIVE MUSIC 舉辦新歌發表會。

Gambler的〈出來〉以電影開頭阿兜仔和芳城的債務糾紛為靈感，反映兄弟日常的無奈；臭屁嬰仔的〈憨董〉講出兄弟情誼，立勝表示，是以兄弟人的百般不得已，以及受到阿國在電影裡的短暫一生，帶給他對於人生觀的震撼；夏沐結合自身的故事，以〈我的少年安〉寫出從女性戀人角度，看著少年長大的過程與對他的期盼。潤少用〈小賀〉展現出兄弟的態度。高級玩家的〈安啦！閃啦！〉則敘述主角阿國與阿兜仔的心情，同樣擁有兩個國籍父母的Lil Ｑ，也從電影裡阿兜仔身上看到不少與自身處境相同的狀況，創作期間還常去保有部分90年代過往的西門町走走，並與Lambo找到可愛大旅社的舊址。

Asiaboy禁藥王＆Lizi 栗子在〈最後一口氣〉道出在人生最後一口氣的感慨。除了嘻哈饒舌，潮州土狗與五木合作的〈我咁有法度〉更是加入強烈的金屬與搖滾風格，向當年的少年們致敬，唱出身處絕境的領悟。7月17日新歌發表會除邀請到各歌手輪番上陣，完整呈現新專輯的七首歌，還有街舞團體「HRC BEAST CREW」將帶來演出，購票洽iNDIEVOX售票系統。