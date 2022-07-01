警方規劃執行區域聯防，擴大路檢，強力取締酒後駕車。（警方提供）

因應暑假來臨，青春專案上路，永和警分局與鄰近分局6月30日晚上10點起執行區域聯防、擴大臨檢，運用優勢警力加強掃蕩，鐵腕遏止各式案件發生，順利緝獲2名通緝犯，加強維護社會治安。

永和警分局表示，本次專案勤務重點為「對內掃蕩臨檢、對外封鎖路檢」，針對轄內有治安顧慮之八大行業等營業場所，將加強實施臨檢及周邊路檢，查緝涉毒、色情，並在接壤台北、中和等交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防，擴大路檢，強力取締酒後駕車。

據了解，本次擴大臨檢期間警方共緝獲通緝犯2名，並告發交通違規噪音車15件、無照駕駛7件、其他一般違規116件。

另外截至6月30日，新北市居家隔離列管人數尚有8500餘人，警方也針對防疫，加強臨檢取締違反防疫規範者，並利用臨檢時機向業者宣導加強自主安全管理。

永和分局分局長陳保安呼籲，休閒娛樂場所業者應配合政府落實現行防疫措施，民眾務必配合落實中央居家隔離政策，若發現有不正常之人流出入，或疑有人在內施用毒品及涉及其他不法情事，應立即通報警方前往取締。