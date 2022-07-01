高雄市左營運動中心1日啟用，高雄市長陳其邁表示，左營運動中心可說是離台積電最近的運動中心，這是繼鳳山、苓雅及大寮後，高雄市啟用第4座運動中心，利用國家體育場尾翼，打造從寶寶到爺奶都合適的全齡運動環境，而近期即將動工的有岡山、楠梓、三民，未來目標是達到高雄市有13個運動中心。

1日市長陳其邁、立法委員劉世芳及市議員李雅芬、陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、陳善慧、黃文志、李柏毅、李雅慧及左營區在地里長陪同出席開幕儀式，地方民代不分藍綠出席肯定市府推動國民運動中心決心。

陳其邁表示，他任內計畫規劃推動13座運動中心，楠梓、三民及岡山近期都即將動工，而左營最接近楠梓產業園區，周遭運動人口眾多，原有的運動設施已非常完備，針對親子及長輩，打造全齡友善的運動環境，也感謝中央到地方不分黨派，一同務實力挺建設，完善運動休閒環境。

陳其邁說，目前已有4座運動中心開始運作，楠梓、三民及岡山近期即將動工，未來會增加到13座，他感謝立法委員劉世芳大力向中央爭取補助，議會不分黨派，務實力挺建設，及社區民眾及里長全心支持，高雄市基督教青年會(YMCA)協助營運左營運動中心，相信以YMCA雄厚體健產業，加上完備的軟硬體設施，將成為最美、最棒的國民運動中心，受到老中青3代喜愛。

高雄市運發局指出，左營運動中心由國家體育場尾翼空間改造而成，青年局遷移後由運發局發包委託YMCA營運管理，華麗變身為舒適的室內運動空間，光是運動器材投注約800萬元，場館裝修及營運設備則投入200萬元，打造寶寶游泳池、重訓室、銀髮族智能環狀教室、桌球室、有氧體適能、懸吊及軟墊等專屬空間，課程豐富、平價消費，擁有國際級享受，未來還會活化周圍的草皮空間，歡迎各年齡層一起來運動。