第35屆「台韓觀光交流會議」在因疫情延後近3年後，終於6月30日在新竹市召開，為疫後首度國際觀光交流活動。雙方代表共約100人出席，聚焦討論如何重啟疫後台韓旅遊互訪，並就疫後旅遊形態及趨勢變化下的政府政策及產業轉型調適等進行意見交流。

「台韓觀光交流會議」由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）自1974年共同發起，每年輪流在台灣及韓國舉辦。第35屆台韓觀光交流會議原訂2020年8月召開，因受疫情影響延後，經多次溝通協調終在6月30日於新竹市召開。

此次會議台韓雙方代表共約100人出席，台灣由交通部觀光局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭偕同縣市政府及國內觀光產業等代表參與，韓方則由韓國旅行業協會、文化體育觀光部、縣市政府及觀光業界等多名重要代表親自來台參與，彰顯雙方友誼及彼此重視。

此次會議雙方聚焦討論如何重啟疫後台韓旅遊互訪，並就疫後旅遊形態及趨勢變化下的政府政策及產業轉型調適等進行意見交流，期許共同在危機中全力尋找突破口，讓台韓觀光交流也邁向疫後新模式與新常態。

此次會議結論為台韓雙方將同步研議後疫情時代的觀光發展策略，互為推動以文化觀光為主題之宣傳，深化各式交流，鼓勵各觀光業者於邊境開放後，設計貼近疫後觀光需求的旅遊產品。

同時，雙方將配合飛航運具調整變化，提供安全安心服務，強化教育旅行與各式主題內涵，深入探索地方魅力，並結合科技旅遊趨勢，拓展觀光產業的發展與想像，雙方將共同努力及早達成互訪300萬人次目標。