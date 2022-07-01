台灣世界展望會和星巴克自1999年起攜手關懷原住民孩童教育發展，每年透過「原住星希望」支持台中和平區，南投信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、埔里鎮，和嘉義阿里山鄉兒童。（展望會提供／林良齊台北傳真）

來自南投廬山部落的沈明偉，從小就懷著為部落奉獻的夢想，因為家中經濟窘迫，他從國中起成為展望會關懷的孩子，協助他升學到高職，還有機會到外縣市參觀博物館或參加生涯探索活動，不僅打開視野，也造就我勇於創新的性格，現在也創立蔬食沙拉品牌，想藉此傳承在地好滋味，同時在家鄉創造就業機會。

台灣世界展望會和星巴克自1999年起攜手關懷原住民孩童教育發展，每年透過「原住星希望」支持台中和平區，南投信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、埔里鎮，和嘉義阿里山鄉兒童，2021年提供約1萬8538人次偏鄉原住民學童的教育助學金、生活補助、住宿、文化知能培養，以及支持偏遠學童課後照顧、生涯發展、才藝學習、文化傳承等服務工作。

今年「原住星希望」邁向第24年，台灣世界展望會與星巴克以「照亮原鄉」為主題，關注部落青少年生涯培力發展和青年返鄉回饋，預計籌募1500萬元，支持部落學子穩定學習，也陪伴他們探索志向，找到自己的生涯目標，並在未來成為照亮原鄉的新星。

為支持更多原鄉孩子透過學習找到未來目標，長大後成為有能力回饋部落的青年，台灣世界展望會和星巴克邀請民眾至門市捐款響應「原住星希望」，誠摯歡迎大眾踴躍捐款24周年「原住星希望」，用愛穩住偏鄉學童的上學路，更讓孩子長大後有機會實踐夢想、有能力照亮原鄉。