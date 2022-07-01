桃園市「台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」在2022美國繆思設計獎（Muse Design Awards）中獲得景觀類銀獎，讓世界看見桃園的建築。（圖/ 中央社）

桃園市「台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」，在本屆美國繆思設計獎中獲得景觀類銀獎。桃園市政府表示，獲獎代表國際肯定桃園的城市再造，也讓桃園的建築美學被世界看見。

桃園市政府新建工程處今天發布新聞稿表示，「台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」，在本屆美國繆思設計獎（Muse Design Awards）中，從6000多件參賽作品中脫穎而出，以獨特創新的空間設計融入茶道精神，獲得景觀類銀獎。

桃園市新工處指出，「台灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」是一座以茶園為主題的藝術文化館，總經費約新台幣6.35億元，規劃茶工廠、茶餐廳、展廳、茶廊等共用空間；工程在去年12月底竣工，後續將點交由市府客家事務局進行管理營運。

桃園市新工處指出，台灣客家茶文化館以地景、產業、文藝復興等角色介入，全案以茶園為主題的藝術空間，設計理念結合地域建築，以大面積的茶園地景為主體，室內以茶道精神融入空間氛圍，傳遞客家人文內涵及特色。

此外，天光大廳天井的橢圓結構量體及特殊造型，屬於高難度工程挑戰，串聯區域周邊的茶園、茶廠與遊樂園區，順著茶園茶山脈絡而走，展現客家族群世代努力順應天命的精神，發揚當地客家文化及茶文化相關的觀光產業。

桃園市新工處指出，獲此獎殊榮，代表國際肯定桃園城市的再造及努力，也使桃園的建設及設計美學展現於國際舞台上，讓世界看見桃園。（編輯：方沛清）1110701