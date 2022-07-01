澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，6月30日的24小時內新增66宗核酸陽性個案，其中個案中有31起是在社區發現，另有35起是在管控中發現，而從此輪6月18日起至至今已累計共638宗。

此外，截至今（1）日早上8點，通過流行病學調查共跟進1萬484人，其中核心密切接觸者1681人、非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6641人，次密切接觸者523人、一般接觸者334人、陪同人員667人。