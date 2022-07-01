戴嫌在大台北地區涉嫌10多起店家保險箱竊案，得手後並將保險箱任意棄置。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

戴嫌的竊盜集團作案手法老練，警方起獲犯案工具。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方日前破獲54歲戴姓主嫌為首的竊盜集團，戴嫌曾連續偷竊店家保險箱，有「保險箱大盜」之稱，於2016年在新北市拒捕開車衝撞員警落網，去年假釋出獄後又重操舊業，擴大組織找3名共犯，今年在台中地區又犯下多起保險箱竊案，警方根據線索，在新北、桃園台中等地，同步收網，一次逮捕戴等4名嫌犯，依加重竊盜罪法辦，台中地檢署聲請羈押獲准。

台中警方指出，戴嫌在大台北地區涉嫌10多起店家保險箱竊案，2016年當時已遭通緝，卻於新北市遇到警察臨檢，他緊急欲逃，一度開車衝撞警察，員警連開2槍射破警用機車輪胎，但最終戴遭制伏落網，之前北部「一之軒」、「瓦城」、「糖村」等連鎖店都曾被害。

警方說，今年戴嫌假釋期滿，南下台中投靠友人，仍有犯案之念，先返北尋找3名共犯組集團，6月間鎖定本市知名連鎖火鍋店、餐飲店及五金行等店家，利用凌晨時段破壞入內行竊，店家損失近30萬，於29日執行收網除逮捕戴姓主嫌外，另跨轄北上至新北、桃園等地拘提共犯3人到案，瓦解該竊盜集團。

「犯案僅1分鐘！」警方調查發現，戴嫌的竊盜集團，犯案前會先竊取車輛作為犯案運輸工具，行竊時皆穿戴手套、著雨衣、戴安全帽，並針對店家保險箱內財物行竊，有時甚至將保險箱整組竊走，犯案時間通常1至2分鐘完成並逃離現場，作案手法老練，斷點脫逃最後將偷來的車丟棄，以躲避警方追緝。

台中市警方連續接獲民眾報案後，立即組成專案小組，經調閱上百支監視器，以車追人於29日收網，查扣其涉案車輛2部、作案工具1批、一級毒品海洛因、贓款現金3萬6500元及遭竊之保險箱等贓證物，全案依加重竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，且全數遭聲押。