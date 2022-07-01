中央流行疫情指揮中心今表示，本土疫情在社區廣泛流行，疑似重複感染個案日漸增多，經專家會議決議訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，只要發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化、PCR陽且Ct值或抗原/核酸快篩陽性即為重複感染。若發病3個月以上，符合後2種條件，也可被視為重複感染。

重複感染的定義與處置原則。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎重複感染之定義及個案處置原則如下：

一、已解隔離治療的確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且檢驗陽性且Ct值或抗原/核酸快篩陽性：

(一)醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。

(二)後續由衛生福利部疾病管制署(以下稱疾管署)各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療的確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次檢驗陽性且Ct值 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：

(一)經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。

(二)依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。