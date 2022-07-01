嘉義市長黃敏惠偕總統府資政張博雅回顧升格的歷程史料。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠感謝前縣議員羅錦義促成嘉義市升格。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠啟動嘉義市升格40周年特展。（廖素慧攝）

嘉義市政府1日舉辦嘉義市升格省轄市40周年活動，市長黃敏惠、總統府資政張博雅、民代及各界回顧爭取升格的艱辛歷程，黃敏惠表示，升格40年，預算成長10倍，從當初4.5億增加至目前166.22億，才能建設出這座人文城市。

黃敏惠表示，嘉義市自民國71年7月1日恢復升格為省轄市至今40年，要感謝過去努力奔走、積極爭取升格的各界先賢，包括前市長許世賢、阮志聰、故省議員黃永欽、嘉義縣議會第9屆副議長廖承維及議員羅錦義、前市民代表會主席陳盈志，以及故台灣省主席林洋港的支持。

黃敏惠表示，嘉義市以前是縣轄市，缺乏自有財源、財政拮据、資源貧乏，導致各項建設落後，當初預算4.5億，升格後預算大幅增加，不斷建設，目前預算增加至166.22億，持續擴教育文化、醫療、社福、觀光等方面軟硬體建設，打造嘉義市成為人文城市。

張博雅指出，其母許世賢博士極力奔走、爭取嘉義市升格，未升格前就拓寬中山路及電纜地下化、建設七彩噴水，才不致讓嘉義市變成鄉鎮市，後來嘉義各界群策群力終於爭取到升格。

張博雅話鋒一轉提到，她當嘉義市長時中央允諾免費幫嘉義市做鐵路高架化，但市議會不同意，認為要爭取鐵路地下化，如今鐵路高架化工程中央卻要求嘉義市自籌30多億配合款，很沒有道理。

市府中庭推出「城家四○─嘉義市恢復升格省轄市40周年展覽」，內容有嘉義市升格歷程、40年來重大施政，展至7月15日。