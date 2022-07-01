女星薔薔（林嘉凌）的爸爸林茂樹是福利汽車董事長，他今年初竟突然被JKF女郎「林柔柔」控訴騷擾，薔爸反駁表示從未做逾矩行為，而薔薔當時也發出聲明，透露對方常來騷擾，還爆自己家暴搏同情。林柔柔之後向法院提告「誹謗」，訴訟結果於近日出爐，以不起訴結案，對此，薔薔和薔爸都認為林柔柔是需要被關心的。

薔薔經紀人表示林柔柔那時候告薔薔爸，但對方完全沒有出席官司。根據《Ettoday星光雲》報導，薔薔表示：「其實真的沒有要走上法院的意思，但就是想還爸爸一個清白。」當初林柔柔前往薔薔家的車行主動說是粉絲，之後哭訴自己被老公家暴，讓熱心腸的薔爸感到很同情，沒想到之後聽聞林女似乎精神不穩定，在社區內時常搞破壞，還曾鬧上警局，「之前有人爆料林柔柔，大露內褲趴在人家引擎蓋上，還因此上了新聞，除此之外還有許多里民客訴曾看到林女推超商店員，造成社區的不寧靜！」

薔薔有感而發：「其實她真的需要幫助！」薔爸擔任社區主委20多年，當初是因為覺得林女看起來很可憐，才給幫助鼓勵她找工作等，沒想到對方反咬一口，薔爸大度表示不介意，坦言「因為我真的知道她的情況！」

針對此事，薔爸向中國時報編輯回應：「社區里長已經在處理，也已經報請社會局和衛生局處理當中。」