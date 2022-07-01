PCB成型機廠總格精密1日宣布，出資近1.03億元，以營業讓與方式，併購華銳精密，併購基準日為111年10月1日，將提至8月29日股東臨時會決議。這項併購案不單有助於擴大總格營收及獲利，分散經營風險，有利於總格未來申請興櫃轉上市櫃，而恩德科技持有總格精密約七成股權，也會提升恩德營收及獲利。

總格總經理侯建富1日召開重大訊息記者會宣布，總格1日召開董事會，考量公司長期策略發展所需，提升經營績效及市場競爭力，決議通過按企業併購法第27條之規定，擬以現金為對價，取得華銳精機的加工機相關營業及資產，併購對價新台幣近1.03億元，目前暫定併購基準日為10月1日，本案將提至8月29日股東臨時會決議。

侯建富指出，總格精密自1990年創立以來，一直致力於開發製造各種工具機為主要產品，1996年投入PCB成型機等之開發及製造，並與歐洲知名印刷電路板設備廠家合作，生產多軸高速PCB鑽孔機，至今已開發全系列的PCB成型機及鑽孔機以及雷射應用及相關設備。華銳專注於五軸加工中心機，產品包括CNC立式加工中心機、CNC鑽孔攻牙中心機、CNC五軸加工中心機、龍門加工中心機、CNC臥式加工中心機等，產品出口到世界各地，並致力於開發新市場，外銷土耳其、義大利、捷克、德國、新加坡及以色列等國家。

侯建富表示，總格精密現有業務與華銳的加工機業務在產品及客戶市場並無重疊，總格精密在併購後除營業規模擴大外，更可望藉由原有產品領域之表現，為客戶提供更多元服務，達產品線及客戶群互補綜效，且經由技術整合與生產資源效率優化，有助於強化公司未來產品組合的完整性，提升公司整體績效表現，為股東帶來正面之效益。