退撫基金今（1）日公布5月小虧26.97億元，累計前5月虧損288.88億元，收益率負3.91％。儘管今年來收益不佳，但退撫基金管委會強調，以去（110）年12月底為基準日，近3年、5年加權平均收益率分別為 10.38％、7.55％。

退撫基金今年前5月在自行經營方面，固定收益表現優，達54.04億元，收益率2.29％，資本利得因股市大跌而虧損擴大至101.16億元，收益率負7.05％，另委外代操虧損也高達235.76億元，收益率負6.85％，合計虧損288.88億元，收益率負3.91％。

受到全球金融市場波動，造成退撫基金操作績效不佳。退撫基金管委會表示，今年截至5月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.38％、台灣加權股價指數下跌7.75％、MSCI全球指數下跌12.83％、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌11.06％。