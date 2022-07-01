台灣科思創宣布，其「魔法材料學校」企業社會責任專案，入圍2022 Gartner Communications Awards企業溝通獎，亦為本年度唯一來自台灣的入圍專案。

本年度的Gartner企業溝通獎共分為八個領域，台灣科思創入圍領域為「ESG、永續、多元、公平與包容」(Excellence in ESG, Sustainability and DEI Communications )。Gartner表示，其評審團對獲獎與入圍的企業溝通團隊如何在該領域上實踐目標的表現印象深刻。

多元、公平與包容是科思創文化中的重要元素，而「科思創魔法材料學校」即從這樣的概念出發，一方面為高度缺乏科教資源的啟聰學校落實聽損生的科學人權，另一方面也透過多種不同的共融活動設計，讓不同族群的大小朋友都可以在開心玩科學的過程中，無形中學習到認識與尊重彼此的不同，進而體認每個人都擁有無限的可能。

曾在科思創魔法材料學校活動中，擔任過三屆科學舞台劇演員，與一屆科學小老師的台北啟聰學校李芳朵同學表示，我真的很謝謝科思創這些年來對我們的栽培與鼓勵。曾在普通國小就讀的我，原本是很沒有自信的，但這些年下來，透過科思創提供的舞台，不但讓我在面對一般生時能從自在地現自己的能力，也讓聽人孩子發現其實聽損生的能力也是超乎他們的想像的。我也因此更能從容與自信地與一般生相處了。

第一屆科學舞台劇的男主角，一位聽覺能力完全喪失的孩子陳東亮，也在啟聰學校畢業後進入國立聯合大學就讀理工系所，這也為該所學校寫下了歷史新頁。陳東亮表示，只要我們能平等的接受到科教資源，聽損的孩子也能在理工領域綻放光芒。謝謝科思創魔法材料學校，不僅讓我對科學與自己更有自信，也讓我進入大學後更能自在地與一般生共同生活。每一位聽損的孩子都擁有無限的可能。

科思創全球企業溝通負責人Matthias Poth表示，化學反應不僅僅出現在科學裡，也能在人的內心中帶來改變。只要我們能透過有趣的方式讓孩子親眼見證不同族群所展現出的那些超乎他們想像的能力，我們便有機會影響孩子多元與包容的價值觀，及共融的生活態度，而這將可為孩子的一生，與整個社會的未來，帶來正向的改變。