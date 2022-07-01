解放軍雷達

中方研究人員說，他們已在技術上獲得突破，可讓人腦發射無線電波，用在從健康監測到意念控制的軍用雷達等各層面。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，在空軍實驗室的一項實驗中，研究人員展示，腦波能遙控電磁波並與電磁波互動。

陝西省空军工程大学教授王甲富在 6 月 11 日發表於《光：快讯》（eLight）期刊上的論文中說，他們的設計為用戶提供了一種利用腦波，來操縱電磁波的通用方式。

而相關研究人員說，不同使用者可以透過創新方式，來利用這新技術。例如，戰機飛行員可以透過頭盔內的大腦監視裝置，「隨意」導引雷達光束。

此外，這項技術還能靠智慧無線電接收器，偵測腦波的變化，用來監視駕駛是否疲勞，以預防車禍。

王甲富說，1個多世紀以來，有用的電磁訊號只能靠敲入摩斯碼或在電腦上下指令來產生。但他說，這個過程既緩慢又沒效率，因為它需要操作員動個不停。

而王甲富和研究團隊發現，超穎表面（metasurface）或許能成為腦波和無線電波間的橋梁。他們透過無線藍芽技術，把腦波信號傳到超穎表面，並寫好程式，幾乎可以立即將腦波轉化為無線電信號。

他們說，這次實驗是首度證明，使用者的腦波能直接控制超穎表面。相關技術還能擴及其他以意念控制的超穎表面，應用在健康監測，5G/6G 通信和智慧感測器上。