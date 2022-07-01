一名男大生與女友、同系女同學相約前往北海岸遊玩，晚上投宿在某家民宿，還約定好三人共床，未料到了凌晨男大生心癢難耐，竟不顧女友就睡在旁，竟然對女同學起色心，趁著女友及女同學熟睡時，對女同學指侵，當場嚇醒女同學，於是天亮後立刻報警。法院審理後，男大生與女方達成60萬和解，也獲得女方原諒，法院審理後，依乘機性交罪判他1年8月徒刑，緩刑2年。

根據判決書，該名男大生與女友及小美為大學同系同學。三人於民國109年5月間，一起前往北海岸遊玩，晚上投宿某家民宿，並共睡於房內之一床上。男大生凌晨見女友及小美熟睡，竟然偷偷對小美進行指侵，小美驚醒後大怒立刻報警處理。

男大生到案後，否認有對小美進行指侵，但坦承其有將手伸進小美之內褲撫摸下體周圍。

法官審理後認為，男大生與小美為朋友關係，因年輕思慮淺薄，一時欠缺審慎思慮而無法妥適控制情慾，竟利用小美熟睡而不知抗拒之際，予以性交行為得逞，顯不尊重女性對於自我身體之性自主決定權，造成小美身心受創。

但檢察官起訴後，於準備程序及審理時改口坦承犯行，且與小美以60萬元和解並付清賠償，小美也願意原諒男大生，並請法官依法判決，士林地院審理後，依乘機性交罪判他1年8月徒刑，緩刑2年。