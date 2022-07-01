台灣醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今表示，新冠肺炎本土疫情於社區廣泛流行以來，疑似重複感染個案日漸增多，經專家會議決議，訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，只要發病日或採檢日1～3個月內症狀惡化，PCR陽且Ct值<27，或抗原/核酸快篩陽性即為重複感染。若發病3個月以上，符合後2種條件，也可被視為重複感染。

根據新冠肺炎重複感染定義及個案處置原則，已解除隔離治療的確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行檢驗，但若發病日或採檢日1～3個月內症狀惡化、PCR檢驗陽性，且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性，即符合重複感染定義。至於發病1個月出現前述情形這，則不會視為重複感染。

針對前述個案，醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理，後由疾管署各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

至於發病日或採檢日間隔至少3個月後，PCR檢驗陽性，且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性者，經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報，並依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案的PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行變異株監測，並適時調整因應作為。

至於重複感染是否可領取口服抗病毒藥物？醫療應變組副組長羅一鈞說，還是要由醫師做評估，需為65歲以上，或是65歲以下符合13種情境，即可開立，不論是第一次或重複感染，經評估需要開立都可以開立。重複感染者，開立評估時若有疑慮，可以諮詢各網區指揮官。