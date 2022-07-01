無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，今接受接受媒體專訪時，被問到之前談到「仇恨值」，是否被衛福部長陳時中「已讀不回」；他尷尬笑說，「應該有讀到啦！」

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安形容黃珊珊民調高，民進黨是「養老鼠咬布袋」；他說，「我蠻訝異，蔣萬安平時不會講那麼重的話」；他認為，不適合把對手形容為「老鼠」，民進黨更不是布袋，選舉是各自登山各自努力。

日前林佳龍受訪提到，民進黨若派出「仇恨值高」的人選，容易促成敵營操作「棄保」；而「仇恨值」很高被指影射陳時中；林佳龍解釋是誤會，會致電陳時中。

他說，昨天有打給陳時中，但陳沒有接，他就留言；被問到簡訊寫什麼？他說，「簡訊跟他說，陳部長收信平安，很抱歉有些發言引起你的困擾，然後再說些說明」。

被問到有回嗎？他說，目前還沒有收到簡訊回覆；媒體追問，「被已讀不回？」他笑說，應該有讀到啦，平常就很熟，簡訊會再聯絡。會再繼續打電話，「他簡訊已經讀了，他也忙，擔任指揮官，責任重大，我下午給他電話」。

被問上午受訪提到台北市長這一局若沒有，是否2024願意搭打副手等問題時表示，他是為台灣未來十年準備，這都是持續進行，這場沒有，就繼續準備下一場比賽。

媒體追問，所以都沒有想過要當正的？他說，都沒想過這個問題，期待政黨跟政治領袖，實現共同願景。