高市府青年局特別攜手知名YouTuber「小宅實驗」一同為在高市租屋、經濟尚未穩固的青年提升居家環境品質。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

2022台灣文博會與台灣設計展雙雙在高雄舉辦，高市府啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，高市府青年局首發場為「青年租屋改造計畫」，特別攜手知名YouTuber「小宅實驗」一同為在高市租屋、經濟尚未穩固的青年提升居家環境品質，後續將選出10組租屋空間進行軟裝改造，徵件報名期間自7月1日起至7月15日截止。

青年局長張以理表示，「台灣設計設計台灣」的理念是希望用設計改變生活、城市，因此青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，特別推出「青年租屋改造計畫」，用空間設計的角度切入，協助青年以設計思維改造生活，同時讓民眾了解到設計服務產業的創新發展，並讓根留高雄的租屋青年擁有良好的住屋品質。

張以理指出，此次活動徵求對租屋環境有故事、有理念的10組青年租屋案件，邀請同為高雄年輕人的「小宅實驗」Penny與租屋青年一起動手改造，讓「設計」不再只是一場藝術展覽，鼓勵民眾運用創意設計解決問題，雖然房子是租來的，但是生活依然可以充滿設計力。

青年局說明，此次活動徵件參與者需要符合在高雄租屋、目前居住總坪數為15坪以下、年齡為18到30歲並提供房屋租賃契約證明與房東授權改造同意書等條件。另外，報名表需提供自己及在高雄築夢的故事、想改造房屋的原因理念、對於空間改造設計的初步概念與提供租屋環境介紹。

活動詳情可搜尋高雄市政府青年局與「小宅實驗」的官方網站、FB、IG，報名時間自7月1日起至7月15日下午5時截止，申請文件可於青年局官網／雄青資源／找活動的頁面(https：／／reurl.cc／41VxpV)下載，或洽專人服務(專線：07-7995678分機2368)。