副市長陳純敬與「柴語錄」布偶一同為展覽揭開序幕。（王揚傑攝）

水利特展以迷宮方式，呈現水滴經過雨水、汙水等旅程。（王揚傑攝）

新北市水利局舉辦《新北水利特展-柴語錄的WATER TOUR》今（1）日在「府中15新北市動畫故事館」開展，「柴語錄」布偶特別現身與新北市副市長陳純敬一同揭開序幕，與小朋友分享過去3年多來新北市落實「安居樂‧水」的秘訣，並帶領大家一起體驗水利建設的翻轉與創新。

展覽以雨水、汙水下水道為主軸，用趣味迷宮的方式，讓觀展者化為小水滴走過雨水、汙水的奇幻旅程，幫助民眾了解水利局如何藉由汙水處理，讓整個城市開始變得更「水」，以及如何做好聯合治水與防汛準備，讓城市更安全。

陳純敬說，水在生活中不可或缺，處理好都市的生活汙水，可以復甦一個城市的生命力，做好超前部署的防汛治水，可以給市民安心的生活，「安居樂‧水」是市府一直堅持的信念與方向，像是板橋的湳仔溝，經水利局的大力整治，從臭水溝恢復成自然濕地生態。

水利局長宋德仁表示，新北市為超過400萬人口的大城市，生活汙水必須妥善處理才可排入河川，減少對都市環境造成汙染及維護居住環境品質。面對氣候變遷下頻繁出現異常的滂沱大雨，預先防汛的機制與常規的排水系統建設更為重要。

展覽自即日起至7月31日止，展場設有闖關活動，只要照著動線循序漸進了解雨水、汙水的秘密，就可獲得每日限量發送的「柴語錄」及「水Q寶」主題限定小禮物。