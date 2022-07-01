「站前新鋭」基地約3,100坪，規劃2~3房，每坪單價50萬至55萬。（圖／王莫昀攝）

巿場最接近青埔高鐵站的新案，興富發150億「站前新鋭」即將公開！據住展雜誌統計，北台灣2022年房市520檔期新成屋、預售屋預估推案量約1647.7億元，較去年實際推案量略增約50億元，年增幅約3％，其中推案量最大的桃園市，近來以興富發即將於Q3登場的青埔高鐵特區新案「站前新鋭」因坐擁千億站前核心區的地利條件，未公開即引發話題。

軌道經濟是城市開發不變的定律，同步帶動周邊房市需求，而桃園青埔高鐵特區匯集了 600 億重大建設，為近年來桃園備受矚目的捷運、高鐵特區，在市府建設的積極推動下，青埔即將具備生活、商務、文化、研發及休閒娛樂功能。在高鐵、捷運利多誘因下，吸引大量人口移入，大型開發商紛紛插旗，有望成為北台灣最具想像力的新興市中心。

興富發建設觀察上半年房市買盤醞釀已久，購屋剛性需求仍在，計畫下半年，將「火力全開」，積極在北、中、南各地推案，包括：桃園中壢區站前新鋭、善捷段；台中市則有西屯區鉑金愛悦、市政新鋭、蘿蔓蘿蘭；高雄市三民區森美樹、左營區鉑愛悦、新興區中正1號院、前金區巴黎河左岸等新案。尤其位於桃園青埔「站前新鋭」，因緊鄰投資額上看260億的國泰站前廣場開發案、及總投資金額逾60億元全台最大IKEA旁，在政府多項利多帶動下，複製東京丸之內生活；人潮、就業、商場、生活綠地、星級飯店等，成為台灣最佳國際門戶城市，更進一步吸引年輕首購「買房自住」兼「抗通膨」的關注。

青埔「站前新鋭」位於高鐵站前500米，與桃園機場捷運，雙鐵交匯，並擁有國道一、國道二、國道三、近桃園國際機場，還有五楊高架等交通網路優勢，四通八達交通建設，帶動人口紅利，交通南來北往，完美實現北台灣一日生活圈。高鐵的便利性縮短通勤時間，高鐵19分鐘到台北、13分鐘到板橋、11分鐘到新竹。吸引雙北、竹北、桃園中壢族群，買房相對輕鬆且生活空間更寬濶，更多的換屋族、置產客也以時間換空間。桃園市府將規畫中豐北路交流道、大竹交流道增設高架跨越橋2項交通建設，解決青埔地區聯外交通。在政府重大交通建設利多加持下，不難想像青埔的發展未來性。

「站前新鋭」聘請李天鐸大師擘劃外觀、公設、景觀設計，收納都會人最嚮往的生活風，如同東京最知名的高檔住宅區。

「站前新鋭」基地近3100坪，主力坪數為22~37坪，規劃2~3房，每坪單價約50至55年，訂簽58萬起。公設項目包含：氣派大廳、會客室、健身房、家庭劇院、會議室、Lounge bar、閱覽室、交誼廳、兒童遊戲室、媽媽教室、KTV、Coffee bar、Game room、凌空泳池。