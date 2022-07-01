文化局今舉辦簽約儀式，人在日本的建築師平田晃久也透過視訊參與。（王惠慧攝）

新竹市圖書館總館啟動原址重建，2年前上網招標，卻因台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，終於在今年發包並於7月1日舉行簽約儀式，整體工程斥資16.4億元，預計今年9月動工，並在2025年完工。

竹市總圖工程位於原市立圖書館，舊館拆除後已搭起圍籬，2019年啟動總圖計畫，立委柯建銘、吳思瑤協助下，向中央爭取經費，並獲教育部補助4億元、交通部補助1.3億元後原址重建，並計畫將地上停車場地下化。

2020年市府上網招標，卻遇上台積電等大廠紛紛擴廠，造成營造業大缺工，加上原物料價格大漲，工程歷經12次流標，經調整後終於在今年6月，由偉邦營造得標，今天也由文化局長張馨之，與偉邦營造負責人簡向偉完成簽約。

新竹市長林智堅說，竹市兒童比例很高，14歲以下佔總人口16％，他自己身為三寶爸，與太太最在意孩子閱讀和運動習慣的養成，過去太太也曾跟他提過竹市童書破舊，因此他也積極擴建圖書館。

柯建銘今也到場見證簽約儀式，他說自己從小就喜歡買書，甚至志願是蓋圖書館，盼竹市總圖在國際團隊設計下，打造全新樣態，創造藝術人文價值，讓圖書館不只地標，更是文明重新啟動的場所。

竹市總圖建築在設計上，由台灣建築師郭旭原與日本建築師平田晃久合作，郭旭原對於終於要開工心情激動，他說總圖建築面對東大路、北大路有兩個開口，盼讓書成為城市中心；人在日本的平田晃久也特地透過視訊參與，回想總圖一路走來克服各種困難過程，內心十分感動。

未來總圖的外觀，文化局說明，將由兩道書架牆圍塑出「知識峽谷」概念，兩片牆面間的寬敞通道，將城市綠帶和圖書館進行立體化的連結，也因應新竹風城的特色，營造出良好室內通風環境。