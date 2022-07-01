百萬製酒設備法拍，8路人馬19次出價57萬元拍定。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇葉姓業者原經營銅業公司，另外成立酒業股份有限公司，以食用酒精、香料調製威士忌，虛偽標示為進口酒出售

，百萬製酒設備遭沒收，包含白鐵空桶、蒸煮機、洗瓶機、充填機、輸送帶、貼標機等生產機具一應俱全，經鑑價建議起拍價為35萬元，法務部行政執行署彰化分署拍賣，8路人馬19次出價57萬元拍定。溢價22萬元。

執行官阮蕙芳表示，拍賣公告出爐後，隨即收到不少人到詢問要現場查看標的物，6月27日當日下午2時數組人馬陸續到達花壇廠房，6月30日法拍當天上午9時30分，即開始排隊登記領取號碼牌，總共有8組民眾登記競價，參與的民眾大多為來自中、彰、竹、苗製酒業者。

拍賣開始第1位民眾喊出36萬元，經18次民眾出價已喊到51萬5000元，此時現場氣氛一片寂靜，原以為本次拍賣就此落鎚拍定，但持1號民眾卻突然打破沉默，霸氣喊出57萬元高價，現場經高呼3次無人再出價，終以57萬元，溢價22萬元拍定。

阮蕙芳表示，拍賣得標者為新竹某啤酒製造商，他表示從新聞上得知此消息，近期公司有擴廠添購、汰換機具的需求，特地前來競標。該全套設備新品要上百萬元，能以57萬元即能買到近全新的設備，也算是撿到便宜，得標後打算部分機器自用，部分則轉售與同業。