自由市場正式開跑！籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)立即提出交易申請震撼外界，但這不影響其它球隊的運作，多筆簽約交易陸續出現，而新科總冠軍勇士內部也出現變動，據名記查拉尼亞(Shams Charania)透露，奪冠功臣之一的小裴頓(Gary Payton II)選擇和拓荒者簽下3年2800萬美元(約台幣8.4億)合約，和舊金山告別。

Free agent Gary Payton II is finalizing a three-year, $28 million deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

籃網、湖人都在今天陸續出現交易消息，而身為總冠軍的勇士想必也在思考未來，首先他們先與安德生(Juan Toscano-Anderson)告別，他和湖人簽下合約，隊友柯瑞(Stephen Curry)暖心獻上祝福。接著成為自由球員的小裴頓也沒有留下，轉而與拓荒者敲定3年2800萬美元合約，當初還必須以10天短約投靠勇士的他受到認可。

小裴頓為名人堂球星「手套」裴頓(Gary Payton)的兒子，但相比爸爸他聯盟之路並不順遂，始終在發展聯盟和NBA球隊間來來去去，生涯已輾轉待過5支NBA球隊，而今年1月他的合約終於獲勇士全額保障，無奈命運捉弄人，季後賽時慘遭灰熊前鋒布魯克斯(Dillon Brooks)犯規導致手肘骨折，不過順利在總冠軍賽回歸。