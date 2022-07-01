設籍新竹縣長輩打疫苗加碼送禮券延續到7月底。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣1日新增896例COVID-19本土確診案例，分別為441名男性和455名女性，年齡分布在0至101歲，12歲以下139人，65歲以上90人，多數集中18至64歲青壯年，約占70％。統計至6月30日止，新竹縣今年累計確診人數9萬4955人。

新增896例地區分布為竹北市320例、竹東鎮183例、湖口鄉123例、新豐鄉108例、新埔鎮29例、關西鎮45例、芎林鄉19例、橫山鄉14例、寶山鄉10例、北埔鄉17例、峨眉鄉3例、尖石鄉10例、五峰鄉15例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1272人，居家照護列管人數6576人。

為提高疫苗接種率，新竹縣延長加碼打疫苗送500元禮券活動。凡設籍新竹縣滿65歲以上及原住民55歲以上的長者，在新竹縣新冠疫苗合約醫療院所與13鄉鎮市衛生所及社區接種站，施打任1劑疫苗就贈500元禮券，加上中央發布500元禮券，共能領到1000元商品禮券，加碼活動將延長到7月31日。

衛生局表示，接種新冠肺炎疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，目前新竹縣65歲以上長者至7月底，預計共2萬666名符合接種第4劑加碼資格。7月1日至7月10日為日前65歲以上長者免預約造冊發單的接種期程，提醒長輩依通知單上時間地點，前往合約院所或接種站接種，如當日無法接種，可參閱各衛生所7月2日至7月8日隨到隨打場次詳見圖卡，或自行查詢竹縣疫苗地圖。

另外，「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員已獲中央列為擴大第2次追加劑接種對象，今日起可接種第2次追加劑，大安醫院在2日上午8時至11時30分，於新竹縣婦幼館加開社區接種站，提供莫德納及BNT疫苗共750名額，請符合接種對象多多預約利用。

竹縣衛生局提醒，目前國內Omicron仍是社區流行階段，5至11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。還未完成第1、2劑接種者，請儘速接種。請接種疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。